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Со стихийной парковки в центре Улан-Удэ начали массово эвакуировать автомобили

Со стихийной парковки в центре Улан-Удэ начали массово эвакуировать автомобили
Общество,  Фото:«Весь Улан-Удэ»
За них вплотную взялись после жалоб горожан

В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» накануне разместили видео, сделанное в центре бурятской столицы, около торгово-развлекательного центра Forum. На камеру запечатлели эвакуатор, который приехал за припаркованными напротив ТРЦ авто. Запись в сообщество прислали очевидцы.

- После поста в соцсетях начали эвакуировать машины около ТЦ Forum, – говорится в публикации.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что некоторые улан-удэнцы взяли моду бросать свои автомобили на автобусной остановке возле вышеупомянутого торгово-развлекательного центра на улице Ленина. То, что это место для высадки пассажиров, большинство водителей не смущает. Однако горожан возмущает их хамское поведение.

О проблеме рассказали в региональном отделении Народного фронта. Там напомнили: парковать машины на остановках общественного транспорта разрешается в исключительных случаях – чтобы высадить человека или, к примеру, в какой-то экстренной ситуации.

- В итоге остановка возле ТРЦ битком забита машинами. Автобусы вынуждены заезжать туда, создавая помехи движению, а пассажиры – рисковать, выходя на проезжую часть, чтобы проголосовать, – пояснили общественники.

«Фронтовики» призвали ГИБДД внимание на эту потенциально опасную ситуацию и принять меры. Они предложили штрафовать нарушителей. «Ничто так не воспитывает, как наказание рублём», – подытожили в ОНФ.
автомобили парковка соцсети ОНФ

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