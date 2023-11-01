







– В этом году произошли изменения в выдаче паспорта готовности. Сейчас его выдаёт муниципалитет. Все ремонты, запланированные к этому времени, проведены. Среди наиболее крупных мероприятий – капитальный ремонт турбогенератора №7, средний ремонт котла №6. Паспорт готовности ТЭЦ-1 получен, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

– В этом году произошли изменения в выдаче паспорта готовности. Сейчас его выдаёт муниципалитет. Все ремонты, запланированные к этому времени, проведены. Среди наиболее крупных мероприятий – капитальный ремонт турбогенератора №7, средний ремонт котла №6. Паспорт готовности ТЭЦ-1 получен, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме. Этот документ подтверждает, что станция готова работать в осенне-зимний отопительный сезон, сообщает комитет городского хозяйства.Специальная комиссия провела итоговая проверку по нескольким критериям и оценила, готова ли станция давать тепло потребителям 24 часа 7 дней в неделю. Основной упор был сделан на тестировании спецтехники: бульдозеров, тепловозов, а также на мероприятиях, запланированных после пожара на ТЭЦ-1.