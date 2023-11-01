Бурятский борец победил на международном турнире

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

У спортсмена «золото» в весовой категории до 70 кг



Уроженец Боханского района Усть-Ордынского Бурятского округа Константин Топшиноев стал победителем традиционного международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семенова, который с 27 по 29 октября проходил в Нефтеюганске. На медали соревнований претендовали более 150 борцов из России, Албании, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Монголии, Северной Македонии, Таджикистана и Узбекистана.



Константин Топшиноев завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой одержал убедительную победу над Олегом Фоминым из Якутии. Обладателями бронзовых медалей стали Сайын Казырык (Тыва) и Мустафо Ахмедов (Таджикистан).



В активе российских борцов наибольшее количество медалей – 33, из них девять золотых наград. Тренерами Константина Топшиноева являются Руслан Борокшонов и Александр Балтахинов, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

