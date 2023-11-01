В Улан-Удэ за такое жильё придётся выложить вдвое меньше, чем в Москве
Федеральный портал «Мир квартир» выяснил, в какую сумму обойдётся аренда комнаты в 70 крупнейших городах страны. Выяснилось, что за последние полгода в большинстве из них – 55-ти – цены повысились, в 14-ти – снизились и только в одном (Ярославле) остались такими же, как в апреле 2023-го.
В целом по стране съёмные комнаты за шесть месяцев подорожали на 5,2% – до 8716 рублей. В столице Бурятии, занявшей 20 место из 70-ти, этот показатель составил -0,2%. Сегодня аренда «угла» в квартире обойдётся улан-удэнцам примерно в 9181 рубль. Иркутянам придётся раскошелиться на 9816 (13 место), читинцам – на 9500 (16-ое).
В Москве аренда оказалась вдвое дороже, чем в Улан-Удэ – 19187 рублей. Далее идут Сочи (17087) и Подмосковье (14128). Также в топе-10 – Хабаровск, Сургут, Санкт-Петербург, Якутск, Севастополь, Казань и Екатеринбург.
А вот тем, кто хочет сэкономить на жилье, нужно ехать в Пензу, где стоимость ежемесячной аренды – 5661 рубль. Чуть выше расценки в Магнитогорске (5666), Саранске (5680), Кирове (5857) и Брянске (6122).
- Интерес к аренде жилья растёт. Увеличивается спрос и на самый доступный его сегмент – всё больше людей решают снимать именно комнату, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Предложение помещений этого формата за полгода сократилось на 60%.
В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
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