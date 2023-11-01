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В Иркутской области введут в эксплуатацию три дамбы

В Иркутской области введут в эксплуатацию три дамбы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Они находятся на территориях, пострадавших от наводнения 2019 года

На завершающем этапе в Иркутской области находится строительство трёх объектов инженерной защиты. Это дамбы в городе Нижнеудинск, посёлке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района. Об этом доложили 31 октября на совещании по вопросам восстановления объектов, пострадавших во время наводнения 2019 года.

На 100% готов объект инженерной защиты от затопления в Нижнеудинске. Его протяжённость составляет 17 километров. В настоящее время необходимо получить заключение о соответствии, после чего объект будет сдан в эксплуатацию.

Дамбы от затопления водами реки Бирюса в рабочем посёлке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района готовы на 97%. По итогам проверки стройнадзора на объектах выявлены замечания, сейчас подрядная организация их устраняет. Планируется, что в декабре будут получены заключения о соответствии и объекты введут в эксплуатацию.

- После наводнения 2019 года в регионе была проделана большая работа, мы возвели и сдали в эксплуатацию шесть объектов инженерной защиты. В 2021 году – дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района и селе Шелехово Тайшетского района. В 2022 году введены в эксплуатацию дамбы в посёлках Шум и Вознесенском Нижнеудинского района. В посёлке Октябрьском Чунского района в августе 2023 года построена дамба от затопления водами реки Уды, в сентябре 2023 года введена в эксплуатацию дамба в Тулуне, - отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы строительства социальных объектов в территориях, пострадавших от наводнения. В частности, дома культуры в селе Рождественка Тайшетского района, участковой больницы на 20 посещений в смену в селе Шелехово Тайшетского района, школы-сада на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района Иркутской области и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область дамбы строительство наводнение

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