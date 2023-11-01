Они находятся на территориях, пострадавших от наводнения 2019 года
На завершающем этапе в Иркутской области находится строительство трёх объектов инженерной защиты. Это дамбы в городе Нижнеудинск, посёлке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района. Об этом доложили 31 октября на совещании по вопросам восстановления объектов, пострадавших во время наводнения 2019 года.
На 100% готов объект инженерной защиты от затопления в Нижнеудинске. Его протяжённость составляет 17 километров. В настоящее время необходимо получить заключение о соответствии, после чего объект будет сдан в эксплуатацию.
Дамбы от затопления водами реки Бирюса в рабочем посёлке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района готовы на 97%. По итогам проверки стройнадзора на объектах выявлены замечания, сейчас подрядная организация их устраняет. Планируется, что в декабре будут получены заключения о соответствии и объекты введут в эксплуатацию.
- После наводнения 2019 года в регионе была проделана большая работа, мы возвели и сдали в эксплуатацию шесть объектов инженерной защиты. В 2021 году – дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района и селе Шелехово Тайшетского района. В 2022 году введены в эксплуатацию дамбы в посёлках Шум и Вознесенском Нижнеудинского района. В посёлке Октябрьском Чунского района в августе 2023 года построена дамба от затопления водами реки Уды, в сентябре 2023 года введена в эксплуатацию дамба в Тулуне, - отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы строительства социальных объектов в территориях, пострадавших от наводнения. В частности, дома культуры в селе Рождественка Тайшетского района, участковой больницы на 20 посещений в смену в селе Шелехово Тайшетского района, школы-сада на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района Иркутской области и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области введут в эксплуатацию три дамбы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они в основном будут располагаться вдоль федеральных трасс
Они находятся на территориях, пострадавших от наводнения 2019 года
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Заиграевском районе
Они действуют для льготных категорий граждан
У спортсмена «золото» в весовой категории до 70 кг
Над проектом работают учёные-аграрии республики
В Бурятии реализован один из масштабных строительных проектов
Для этого они устроят специальный обряд
Она появилась во Фролихинском заказнике перед Днём лисы
Там посадили более семи тысяч сеянцев
Глава Бурятии заявил, что оно станет настоящим украшением города
На республику надвигаются снег и сильный ветер
Большинство горожан считают их обманом
Александр Киселёв скончался после продолжительной болезни
Оно может стать новой точкой притяжения туристов