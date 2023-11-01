В Иркутской области введут в эксплуатацию три дамбы

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Они находятся на территориях, пострадавших от наводнения 2019 года



На завершающем этапе в Иркутской области находится строительство трёх объектов инженерной защиты. Это дамбы в городе Нижнеудинск, посёлке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района. Об этом доложили 31 октября на совещании по вопросам восстановления объектов, пострадавших во время наводнения 2019 года.



На 100% готов объект инженерной защиты от затопления в Нижнеудинске. Его протяжённость составляет 17 километров. В настоящее время необходимо получить заключение о соответствии, после чего объект будет сдан в эксплуатацию.



Дамбы от затопления водами реки Бирюса в рабочем посёлке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района готовы на 97%. По итогам проверки стройнадзора на объектах выявлены замечания, сейчас подрядная организация их устраняет. Планируется, что в декабре будут получены заключения о соответствии и объекты введут в эксплуатацию.



- После наводнения 2019 года в регионе была проделана большая работа, мы возвели и сдали в эксплуатацию шесть объектов инженерной защиты. В 2021 году – дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района и селе Шелехово Тайшетского района. В 2022 году введены в эксплуатацию дамбы в посёлках Шум и Вознесенском Нижнеудинского района. В посёлке Октябрьском Чунского района в августе 2023 года построена дамба от затопления водами реки Уды, в сентябре 2023 года введена в эксплуатацию дамба в Тулуне, - отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.



Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы строительства социальных объектов в территориях, пострадавших от наводнения. В частности, дома культуры в селе Рождественка Тайшетского района, участковой больницы на 20 посещений в смену в селе Шелехово Тайшетского района, школы-сада на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района Иркутской области и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



