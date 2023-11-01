Власти уверены, что шести фонарей там вполне достаточно
Жители баргузинского села Читкан заявили, что на улице Заречная нет нормального освещения. И поинтересовались в группе «Баргузин-инфо 24/7», дождутся ли его когда-нибудь.
- Главы меняются, но всё так и стоит, ничего не делается. Улица заброшена. Здесь живут одни пенсионеры. Темнота да ещё стаи собак бегают, – посетовали сельчане.
На это они получили весьма неожиданный ответ от властей. Людям посоветовали осветить улицу за свой счёт. По словам главы сельского поселения «Читканское» Валентины Макаровой, ранее там установили шесть фонарей и все они функционируют.
- Если кому-то недостаточно освещения, пожалуйста, устанавливайте фонари за свой счёт. По поводу собак – если каждый хозяин закроет свою дома, то на улицах их не будет, – отметила Валентина Макарова.
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Животное повисло на ограждении
Северный район республики завалило снегом
За них вплотную взялись после жалоб горожан
Власти уверены, что шести фонарей там вполне достаточно
В Улан-Удэ за такое жильё придётся выложить вдвое меньше, чем в Москве
Там обнаружили опасное для детей оборудование
Комиссия провела итоговую проверку станции
Он намеренно устроил судебные тяжбы, затягивая с уходом в армию
В республике хотят снять табу на уничтожение их гнёзд
По нему могут пустить новые «Газели»
В Улан-Удэ выступят Элеонора Севенард и Денис Родькин
Режим его работы изменится на ноябрьских праздниках
Люди стали усиленно жаловаться на неё к концу октября
Оборудование поступило в рамках благотворительной помощи
В столицу республики вернётся фестиваль-конкурс театральных мини-постановок