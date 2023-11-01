В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт

Власти уверены, что шести фонарей там вполне достаточно



Жители баргузинского села Читкан заявили, что на улице Заречная нет нормального освещения. И поинтересовались в группе «Баргузин-инфо 24/7», дождутся ли его когда-нибудь.



- Главы меняются, но всё так и стоит, ничего не делается. Улица заброшена. Здесь живут одни пенсионеры. Темнота да ещё стаи собак бегают, – посетовали сельчане.



На это они получили весьма неожиданный ответ от властей. Людям посоветовали осветить улицу за свой счёт. По словам главы сельского поселения «Читканское» Валентины Макаровой, ранее там установили шесть фонарей и все они функционируют.



- Если кому-то недостаточно освещения, пожалуйста, устанавливайте фонари за свой счёт. По поводу собак – если каждый хозяин закроет свою дома, то на улицах их не будет, – отметила Валентина Макарова.

