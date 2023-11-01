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В Бурятии нашли вопиющие нарушения при ликвидации свалок у Байкала

В Бурятии нашли вопиющие нарушения при ликвидации свалок у Байкала
Общество,  Фото:ОНФ
Горы мусора на берегах озера убирают «на глазок»

Свалки возле Байкала в прибрежных районах Бурятии убирают с нарушениями. В отдельных случаях даже доходит до уголовных дел. Об этом заявили в региональном отделении Народного фронта.

Общественники, изучившие контракты на ликвидацию мусора, привели несколько примеров. Так, в кабанском посёлке Клюевка с несанкционированным полигоном ТКО начали разбираться в середине июня. Завершиться работы должны к 31 декабря.

- Но работают там без проектно-сметной документации и понимания реального объёма и состава мусора. Подрядчик вывозит приблизительный объём на сумму контракта – 18 миллионов рублей, – рассказали в официальном telegram-канале Народного фронта.

Такая же ситуация – с «карьерной» свалкой в Турке, где отходы копились целых 60 лет.

- Убирают в три этапа и снова без проектных документов. В 2020 году один из подрядчиков получил уголовное наказание за махинацию с объёмами ТКО – вывез в шесть раз меньше, чем указал, – отмечают активисты.

По их словам, такое формальное исполнение контрактов «на глазок», без проекта и инженерно-геологических исследований просто-напросто «съедает» бюджетные деньги.

- Уборка мусора в центральной экологической зоне в обход норм и правил – уже в порядке вещей, – констатировали общественники и добавили, что уже обратились в Минприроды Бурятии. – Проверяем масштабы проблемы – сколько ещё свалок убирают без предварительного изучения?
свалки мусор Байкал ОНФ

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