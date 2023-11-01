Премьер и прима Большого театра дебютируют на бурятской сцене

Общество, Фото: пресс-служба театра оперы и балета

В Улан-Удэ выступят Элеонора Севенард и Денис Родькин



Прима-балерина и премьер Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин выступят в Улан-Удэ. Они исполнят заглавные роли в спектакле «Ромео и Джульетте» (6+) в постановке Михаила Лавровского. Этот спектакль состоится 1 ноября и откроет фестиваль балета имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева в Бурятском театре оперы и балета.



Как сообщили в пресс-службе театра, это будет дебют для обоих ведущих артистов Большого театра.



- Надо сказать, что я станцевал практически весь сольный репертуар. Единственная незакрытая история – это партия Ромео. Я никогда не танцевал эту партию и буду танцевать её у вас первый раз. Я впервые репетировал в театре в Михаилом Леонидовичем Лавровским, хотя в театре работаю 15 лет. Я репетировал с Юрием Николаевичем Григоровичем, Владимиром Васильевым, Юрием Владимировым. Сейчас я репетировал с Михаилом Леонидовичем Лавровским. Теперь можно сказать, что со всеми великими артистами Большого театра я порепетировал благодаря вашему фестивалю, - поделился Денис Родькин.



- Одно дело - мы репетировали без персонажей в Большом театре. Здесь мы встретились с коллегами, все сцены проверили, спектакль начал складываться. Для меня это тоже будет премьера. Для нас это большое событие, потому что эта редакция особенная. И для нас внимание такого мастера, как Михаил Леонидович, очень ценно, - рассказала Элеонора Севенард.



За дирижёрский пульт 1 ноября встанет художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.



- Балет – это единственное, уникальное искусство, безоговорочно восхваляющее идеалы красоты. И балет будет торжествовать в течение пяти дней в нашем театре. Джульетта, Китри, Одетта, Красавица Ангара – эти женщины уже столько лет привлекают наше внимание и заставляют нас влюбляться, восхищаться, - отметил маэстро Владимир Рылов.



По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, на фестивале балета публику ожидают пять насыщенных дней:



- Фестиваль посвящён народной артистке СССР Ларисе Петровне Сахьяновой и народному артисту РСФСР Петру Тимофеевичу Абашееву, имя которых носит Бурятский хореографический колледж. К нам приехали прекрасные солисты из Москвы, Новосибирска, Монголии, Якутии, Красноярска. И на такой прекрасной ноте мы продолжаем череду мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Республики Бурятия.



Публика также увидит яркий и красочный балет «Дон Кихот» (6+), визитную карточку театра «Красавицу Ангару» (6+), «Лебединое озеро» (6+). Завершится фестиваль гала-концертом (6+).



