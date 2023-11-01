В Бурятии сотрудники УФСИН смогут делать лимфодренажный массаж

Для сотрудников УФСИН по Бурятии приобрели лимфодренажный аппарат. С его помощью делают полезный лимфодренажный массаж, основной эффект которого – укрепление иммунитета и реабилитации организма. Кроме того, используют такой аппарат и в эстетических целях — для коррекции фигуры, уменьшения отечности и возвращения упругости кожи.
- Новое медицинское оборудование «Лимфодренажный аппарат для прессотерапии LХ7» для лечения личного состава приобрела общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Оборудование приобретено за счёт благотворительной помощи, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Аппарат установили в физиокабинете центра медицинской и социальной реабилитации медико-санитарной части № 3 ФСИН.
По словам начальника центра Натальи Кабачук, этот аппарат – отличное средство для снятия отёчности, ускорения лимфооттока, профилактики и лечения варикозного расширения вен, а также нормализации общего обмена веществ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре для сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии открыли соляную комнату.