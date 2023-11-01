Улан-удэнцам дали надежду на возвращение исчезнувшего 25-го маршрута

В центре управления регионом (ЦУР) прояснили ситуацию с автобусами № 25, которые исчезли с городских улиц ещё зимой. Как сообщал «Байкал-Daily», жителей бурятской столицы никто не предупредил об их ликвидации. Пассажиры, потерявшие микрики, тут же потребовали вернуть их. Бурное обсуждение развернулось тогда в местных соцсетях, однако власти все просьбы проигнорировали.
Как выяснилось, компания, осуществлявшая перевозки, не стала продлевать договор «из-за значительного оттока подвижного состава», иными словами – из-за нехватки транспорта. Кроме того, в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ заявили, что 25-ый дублирует другие, «более устойчивые» маршруты.
Вопрос вновь подняли пару недель назад в паблике «Аноним 03» во «Вконтакте». Вопросы про 25-ые автобусы поступали и в ЦУР. В мэрии на это заявили, что никто из городских перевозчиков пока не выразил желание обслуживать этот маршрут.
- Запустить на него муниципальные автобусы нет возможности, поскольку состояние и параметры дорог в микрорайоне Шишковка не соответствуют их габаритам, – подчеркнули в центре управления регионом.
Однако надежда на возращение микриков всё же есть – к концу года в Улан-Удэ появится сразу 26 автобусов малого класса ГАЗель City и часть из них планируется направить на укороченный маршрут № 25, заявила специалист ЦУР Елена Трофимова.
По словам самих горожан, он очень нужен на Шишковке.
- 25-ый ходил по улице Лысогорская на Водопадную до самого конца – очень высоко наверх. Там очень много деревянных домов, где живёт очень много людей, – пишут в «Анониме 03». – А ещё – очень много улиц наверх в гору. Маршрут всегда был полный, битком набитый. И для населения хорошо, и для водителей. Кому он мешал? Теперь от трамвайных остановок приходится тащиться на гору несколько километров наверх – с тяжёлыми сумками и по тёмным улицам.
По словам местных, там к тому же постоянно бегают собаки, причём есть среди них и агрессивные. В соцсетях пассажиры обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову и депутатам.
- Пустите, пожалуйста, снова 25-ый маршрут, чтобы довозил людей до улиц Водопадная и Лысогорская. А то 57-ой не дождёшься никогда и идёт он на «Стрелку», – отмечается в публикации.
Многие участники сообщества поддержали анонимного автора. «Очень удобно было, в том числе – добираться из кварталов на Элеватор», «Очень просим – восстановите, пожалуйста, этот маршрут. Ведь автобусы поступают новые, можно же решить вопрос», – отмечают интернет-пользователи.
- 25-ый ходил по улице Лысогорская на Водопадную до самого конца – очень высоко наверх. Там очень много деревянных домов, где живёт очень много людей, – пишут в «Анониме 03». – А ещё – очень много улиц наверх в гору. Маршрут всегда был полный, битком набитый. И для населения хорошо, и для водителей. Кому он мешал? Теперь от трамвайных остановок приходится тащиться на гору несколько километров наверх – с тяжёлыми сумками и по тёмным улицам.
По словам местных, там к тому же постоянно бегают собаки, причём есть среди них и агрессивные. В соцсетях пассажиры обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову и депутатам.
- Пустите, пожалуйста, снова 25-ый маршрут, чтобы довозил людей до улиц Водопадная и Лысогорская. А то 57-ой не дождёшься никогда и идёт он на «Стрелку», – отмечается в публикации.
Многие участники сообщества поддержали анонимного автора. «Очень удобно было, в том числе – добираться из кварталов на Элеватор», «Очень просим – восстановите, пожалуйста, этот маршрут. Ведь автобусы поступают новые, можно же решить вопрос», – отмечают интернет-пользователи.