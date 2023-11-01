Улан-удэнцам дали надежду на возвращение исчезнувшего 25-го маршрута





По словам самих горожан, он очень нужен на Шишковке.- 25-ый ходил по улице Лысогорская на Водопадную до самого конца – очень высоко наверх. Там очень много деревянных домов, где живёт очень много людей, – пишут в «Анониме 03». – А ещё – очень много улиц наверх в гору. Маршрут всегда был полный, битком набитый. И для населения хорошо, и для водителей. Кому он мешал? Теперь от трамвайных остановок приходится тащиться на гору несколько километров наверх – с тяжёлыми сумками и по тёмным улицам.По словам местных, там к тому же постоянно бегают собаки, причём есть среди них и агрессивные. В соцсетях пассажиры обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову и депутатам.- Пустите, пожалуйста, снова 25-ый маршрут, чтобы довозил людей до улиц Водопадная и Лысогорская. А то 57-ой не дождёшься никогда и идёт он на «Стрелку», – отмечается в публикации.Многие участники сообщества поддержали анонимного автора. «Очень удобно было, в том числе – добираться из кварталов на Элеватор», «Очень просим – восстановите, пожалуйста, этот маршрут. Ведь автобусы поступают новые, можно же решить вопрос», – отмечают интернет-пользователи.