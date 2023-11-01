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В Бурятии снова растёт недовольство жизнью

В Бурятии снова растёт недовольство жизнью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди стали усиленно жаловаться на неё к концу октября

В центре управления регионом (ЦУР) отчитались о жалобах, поступивших от жителей Бурятии за последние семь дней – с 23 по 29 октября включительно. Всего их было 550 – на 70 больше, чем неделей ранее. При этом 255 (-11) поступило через портал Госуслуг, а все остальные – в соцсетях.

Сильнее всего людей по-прежнему волновали вопросы здравоохранения и медицины (221 обращение), дороги (92), общественный транспорт (36), соцобслуживание и защита (33) и военная служба (28).

До этого число претензий и вопросов к властям снижалось несколько недель подряд, однако к концу октября недовольство жизнью в республике стало нарастать.
жалобы ЦУР здравоохранение дороги транспорт

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