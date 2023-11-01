В первый день ноября в Бурятии ударят морозы

В некоторых районах похолодает до -10 градусов



С наступлением последнего осеннего месяца в Бурятии ощутимо похолодает. Днём 1 ноября по республике обещают от 0 до +5, а местами – от -5 до -10 градусов. Кое-где пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ тоже обещают осадки. В дневное время в столице республики похолодает до 0 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.



