В некоторых районах похолодает до -10 градусов
С наступлением последнего осеннего месяца в Бурятии ощутимо похолодает. Днём 1 ноября по республике обещают от 0 до +5, а местами – от -5 до -10 градусов. Кое-где пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ тоже обещают осадки. В дневное время в столице республики похолодает до 0 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
В первый день ноября в Бурятии ударят морозы
Общество, Фото:
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Общество, 01.11.2023
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