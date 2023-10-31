В Бурятии сельчане задыхаются в пыльных автобусах

Пассажиров, обратившихся в Минтранс, отправили с жалобами в другое ведомство



Жители Бичурского района пожаловались на невыносимые условия в автобусах, следующих из столицы республики в село Елань и райцентр. Они заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что задыхаются от пыли. Дискомфорт людям доставляют и огромные щели в дверях.



В Минтрансе РБ на это заявили, что контроль за техническим состоянием пассажирского автотранспорта «не относится к полномочиям министерства». И посоветовали обращаться со всеми вопросами в федеральную службу по надзору в сфере транспорта, указав электронную почту и почтовый адрес ведомства в Улан-Удэ.



