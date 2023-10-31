В Бурятии появились новые штрафы для владельцев собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Тем, кто выбрасывает животных на улицу, придётся выложить немалую сумму



В республиканском управлении ветеринарии напомнили о новых штрафах для хозяев четвероногих. Карать рублём отныне будут и за выброшенных на улицу собак – это приравняли к жестокому обращению с животными.



Согласно статье 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»), размер денежного наказания для граждан колеблется от 5 до 15, для должностных лиц – от 15 до 30, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.



В ведомстве напомнили: домашних питомцев необходимо держать в вольере или на привязи. Отпускать их на самовыгул запрещено. Если пёс навредит человек или испортит чьё-то имущество, придётся раскошелиться уже на 10-30, 50-100 и 100-200 тысяч соответственно.



Увеличить штрафы для владельцев собак по всей стране решили из-за нападений на людей, которые закончились летальным исходом. «Это один из факторов воспитания гуманного отношения к питомцам, повышения дисциплины и уровня оценки обязательств хозяев животных, которые накладывает на них этот статус», – подчеркнули в ветуправлении.



