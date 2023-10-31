31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии появились новые штрафы для владельцев собак

В Бурятии появились новые штрафы для владельцев собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Тем, кто выбрасывает животных на улицу, придётся выложить немалую сумму

В республиканском управлении ветеринарии напомнили о новых штрафах для хозяев четвероногих. Карать рублём отныне будут и за выброшенных на улицу собак – это приравняли к жестокому обращению с животными.

Согласно статье 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»), размер денежного наказания для граждан колеблется от 5 до 15, для должностных лиц – от 15 до 30, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили: домашних питомцев необходимо держать в вольере или на привязи. Отпускать их на самовыгул запрещено. Если пёс навредит человек или испортит чьё-то имущество, придётся раскошелиться уже на 10-30, 50-100 и 100-200 тысяч соответственно.

Увеличить штрафы для владельцев собак по всей стране решили из-за нападений на людей, которые закончились летальным исходом. «Это один из факторов воспитания гуманного отношения к питомцам, повышения дисциплины и уровня оценки обязательств хозяев животных, которые накладывает на них этот статус», – подчеркнули в ветуправлении.

собаки животные штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продлили временную схему движения трёх маршрутов
В Улан-Удэ продлили временную схему движения трёх маршрутов
Общество, 31.10.2023
Они какое-то время будут ездить через центр города
Пригород Улан-Удэ из-за крематория с животными окутал трупный запах
Пригород Улан-Удэ из-за крематория с животными окутал трупный запах
Общество, 31.10.2023
Задыхающиеся от него сельчане вынудили надзорные органы начать проверку

В Бурятии ветеранов уголовно-исполнительной системы поздравили с 95-летием
В Бурятии ветеранов уголовно-исполнительной системы поздравили с 95-летием
Общество, 31.10.2023
Долгожительницы работали в исправительной колонии №2
Бурятский театр кукол «Ульгэр» завершил гастроли в Иркутской области
Бурятский театр кукол «Ульгэр» завершил гастроли в Иркутской области
Общество, 31.10.2023
Спектакли посмотрели более 2 тысяч зрителей    
Улан-удэнцы рассказали, что мешает им в офисе
Улан-удэнцы рассказали, что мешает им в офисе
Общество, 31.10.2023
Некоторые горожане не могут нормально работать из-за шума и посторонних запахов

В Бурятии разбираются с безвестным исчезновением военного на СВО
В Бурятии разбираются с безвестным исчезновением военного на СВО
Общество, 31.10.2023
В последний раз он выходил на связь с родными год назад

Лучшую бережливую поликлинику выберут в Бурятии
Лучшую бережливую поликлинику выберут в Бурятии
Общество, 31.10.2023
Победителей объявят в последний день осени
На севере Бурятии незаконно добывали полезные ископаемые
На севере Бурятии незаконно добывали полезные ископаемые
Общество, 31.10.2023
Это делали без соответствующего разрешения
Остановка в центре Улан-Удэ превратилась в парковку для автомобилей
Остановка в центре Улан-Удэ превратилась в парковку для автомобилей
Общество, 31.10.2023
Общественники призвали поголовно штрафовать водителей, бросающих там свои машины
Детям в столице Бурятии продолжают продавать запрещённые вейпы
Детям в столице Бурятии продолжают продавать запрещённые вейпы
Общество, 31.10.2023
С начала года в Улан-Удэ выявили уже семь таких нарушений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^