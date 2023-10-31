По словам тех, кто знал Валерия Семенчука, он был настоящим героем
30 октября в Бурятии, в Окинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой памяти выпускника Валерия Вакобовича Семенчука, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.
- Валерий родился 27 февраля 1996 года в селе Шимки Тункинского района. С 2011 года по 2013 год проходил реабилитацию в нашем центре. Посещал секцию вольной борьбы, неоднократно занимал призовые места в районных и республиканских соревнованиях. В 2013 году поступил в республиканскую школу олимпийского резерва, - рассказала на церемонии открытия мемориальной доски директор учреждения Эржена Сандакова. - Наш выпускник служил в воздушно-десантных войсках, но на СВО был в рядах танковой бригады. 23 августа 2022 года он погиб при исполнении долга. Имя Валерия Вакобовича навсегда останется в наших сердцах.
Как сообщили в министерстве соцзащиты Бурятии, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, боец указом президента РФ был награждён орденом Мужества (посмертно).
В соццентре Бурятии появилась мемориальная доска в память о воспитаннике
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