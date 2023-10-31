Состоялись электронные пуски
В Бурятии состоялась тренировка по противовоздушной обороне с расчётами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» по отражению авиаудара условного противника.
- В ходе тренировки расчеты ЗРК «Бук» обнаружили, взяли на сопровождение условные воздушные цели и уничтожили учебными (электронными) пусками в момент вхождения их в зону поражения ЗРК. Кроме того, расчёты ЗРК сдали норматив по приведению комплекса в боевое положение, перегрузке ракет на пусковые установки, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Тренировка расчетов проходила в плановом режиме. Её основной целью является проверка готовности к отражению атаки воздушного противника на объекты военной инфраструктуры.
В Бурятии зенитчики тренировались отражать авиаудары
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