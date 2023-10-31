Молодые учёные обсудят современное буддийское образование

Состоится международная конференция, посвящённая юбилею Сангхи



С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоится международная научно-практическая конференция молодых учёных «Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования». Мероприятие посвящается 260-летию Буддийской традиционной Сангхи России, 300-летию Российской академии наук и 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Форма проведения: очная и заочная.



Участникам конференции предлагаются следующие тематические направления докладов и дискуссии:

– традиции буддизма в науке и образовании;

– современное буддийское образование в России и мире;

– актуальные задачи кросскультурного и межрелигиозного взаимодействия в современных условиях;

– перспективы историко-культурологических и философских исследований в условиях развития новых технологий.



Участвовать в конференции будут специалисты в области философии, культурологии, буддологии, теологии из разных учреждений науки и культуры России и других стран, преподаватели и студенты вузов, молодые учёные, представители исполнительных органов государственной власти и общественных организаций.



Также в рамках конференции планируется проведение круглого стола на тему «Межконфессиональные отношения в сфере науки и культуры – обмен опытом». Об этом сообщает Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан «Гунзэчойнэй».



Возрастное ограничение: 18+.

