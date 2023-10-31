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Молодые учёные обсудят современное буддийское образование

Молодые учёные обсудят современное буддийское образование
Общество,  Фото:pixabay.com
Состоится международная конференция, посвящённая юбилею Сангхи

С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоится международная научно-практическая конференция молодых учёных «Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования». Мероприятие посвящается 260-летию Буддийской традиционной Сангхи России, 300-летию Российской академии наук и 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Форма проведения: очная и заочная.

Участникам конференции предлагаются следующие тематические направления докладов и дискуссии:
– традиции буддизма в науке и образовании;
– современное буддийское образование в России и мире;
– актуальные задачи кросскультурного и межрелигиозного взаимодействия в современных условиях;
– перспективы историко-культурологических и философских исследований в условиях развития новых технологий.

Участвовать в конференции будут специалисты в области философии, культурологии, буддологии, теологии из разных учреждений науки и культуры России и других стран, преподаватели и студенты вузов, молодые учёные, представители исполнительных органов государственной власти и общественных организаций.

Также в рамках конференции планируется проведение круглого стола на тему «Межконфессиональные отношения в сфере науки и культуры – обмен опытом». Об этом сообщает Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан «Гунзэчойнэй».

Возрастное ограничение: 18+.
буддизм наука конференция образование

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