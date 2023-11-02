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«Кто успел – тот взял»: В сельской школе в Бурятии пожадничали хлеб и салат для детей

«Кто успел – тот взял»: В сельской школе в Бурятии пожадничали хлеб и салат для детей
Общество,  Фото:pixabay.com
А ещё вместо сосисок с лапшой их потчевали хот-догами

Жители пригородного села Сотниково недовольны питанием в столовой местной СОШ. Они заявили в группе «Иволга-инфо.24/7», что детям дают одну тарелку салата на двоих и поинтересовались, допустимо ли это.

- Мой ребёнок есть не стал – побрезговал. И так же – в начальных классах. Три кусочка хлеба на пять человек. Кто успел – тот взял, – поведала одна из родительниц.

А учеников второй смены, по словам сельчан, и вовсе кормят хоть-догами. «Там сосиска, немного огурца, майонез и кетчуп. Это всё на обед, хотя уроки идут с 14:00 до 19:25», – возмущаются родители недокормленных школьников.

В районном управлении образования сообщили: каждому ученику должны давать по одной порции салата. А вот информацию о трёх кусках хлеба на пятерых там опровергли.

- Он всегда выдаётся в нужном количестве и просьбы о добавке организатор питания удовлетворяет, – заявили в РУО.

Прояснили в управлении образования и ситуацию с хот-догами. Как выяснилось, в столовой не хватает работников и потому вместо лапши с сосисками детей начали потчевать фастфудом. В РУО отметили, что такое недопустимо и заявили: с ИП, который обеспечивает едой учеников, руководство СОШ уже провело разъяснительную беседу.

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