В День единства Кяхта встанет в «Хоровод дружбы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также здесь проведут ярмарку



4 ноября в Кяхте будет проведён «Хоровод дружбы» (6+) в честь празднования Дня народного единства. Также здесь пройдёт концерт национальных культур (6+). Мероприятия состоятся в 11:00 на городской площади.



В этот же день на центральном рынке Кяхты будет организована ярмарка выходного дня (0+). Подать заявку на участие в ярмарке могут все желающие, сообщает администрация Кяхтинского района.



Возрастное ограничение: 6+.

