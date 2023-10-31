Также здесь проведут ярмарку
4 ноября в Кяхте будет проведён «Хоровод дружбы» (6+) в честь празднования Дня народного единства. Также здесь пройдёт концерт национальных культур (6+). Мероприятия состоятся в 11:00 на городской площади.
В этот же день на центральном рынке Кяхты будет организована ярмарка выходного дня (0+). Подать заявку на участие в ярмарке могут все желающие, сообщает администрация Кяхтинского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В День единства Кяхта встанет в «Хоровод дружбы»
Общество, Фото:
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