Спектакли посмотрели более 2 тысяч зрителей
Бурятский театр кукол «Ульгэр» завершил гастроли в Иркутской области. Тур состоялся с 23 по 28 октября охватив два района – Нукутский и Аларский.
За время поездки труппа театра посетила девять посёлков, в том числе два районных центра, провела 22 показа. Спектакли посетили порадовала 2,5 тыс зрителей.
Артисты представили два спектакля «Котёнок Гав» (0+) и «Дочь Байкала Ангара» (6+).
- Постановка режиссёра Александра Машанова и художника Павла Павлова увлекла юных зрителей историей котика с необычным именем Гав. Особое внимание привлекла ширма, так как все самые интересные действия происходили за ней. Следующим спектаклем, который воодушевил зрителей постарше «Дочь Байкала Ангара» режиссёра Эрдэни Жалцанова и художника Сэсэг Дондоковой. Знаменитая легенда о любви, которая на протяжении 23 лет затрагивает самые потаённые струны души… - рассказали в театре «Ульгэр».
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что за 57 лет существования театра ульгэровцы впервые приехали в Нукутский и Аларский районы.
- Дети были увлечены, всё их внимание было привлечено к сцене. Артистам низкий поклон за профессионализм, труд, что наши дети получили огромное удовольствие, а также знания, - поделилась впечатлениями заместитель мэра по социальной работе Аларского района Мария Хойлова.
Бурятский театр кукол «Ульгэр» завершил гастроли в Иркутской области
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