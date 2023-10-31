На Ангаре проведут межрегиональный турнир по боксу

Ожидается, что в нём примут участие более 150 спортсменов



Традиционный межрегиональный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Анатолия Караваева состоится в Ангарске со 2 по 5 ноября. На ринг спортшколы «Сибиряк» выйдут более 150 спортсменов от 14 до 18 лет.



Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации муниципалитета, Анатолий Романович основал ангарскую школу бокса. Среди его воспитанников – десятки мастеров спорта, победители и призёры соревнований разного уровня. Для ребят, которые только начинают свой путь в спорте, участие в таком турнире – большая честь.



По информации мэрии, в поединках сразятся представители Бурятии, Хакасии, Новосибирска, Зеленогорска, Тулуна, Нижнеудинска, Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского и Слюдянки.



Возрастное ограничение: 6+.



