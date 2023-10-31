Забайкалка стала призёром кубка мира по бодибилдингу

Общество, Фото: минспорта Забайкалья

Спортсменка выиграла бронзовую награду



С 27 по 30 октября в Бишкеке был разыгран кубок мира по бодибилдингу и фитнесу. Также здесь прошёл чемпионат мира по фитнес-челленджу.



Сборная России в составе 200 спортсменов установила рекорд по количеству завоёванных медалей на соревнованиях, одержав победу в общекомандном зачёте. В копилке у российских бодибилдеров – 176 медалей, среди которых 63 золотых, 61 серебряная и 52 бронзовых наград.



Так, уроженка Забайкальского края Татьяна Парфенова стала бронзовым призёром кубка. Спортсменка также защитила звание мастера спорта международного класса по бодибилдингу.



Как сообщает министерство спорта Забайкалья, до этого Татьяна Парфенова принимала участие в 35-м чемпионате России по бодибилдингу, где заняла второе место.

