Спортсменка выиграла бронзовую награду
С 27 по 30 октября в Бишкеке был разыгран кубок мира по бодибилдингу и фитнесу. Также здесь прошёл чемпионат мира по фитнес-челленджу.
Сборная России в составе 200 спортсменов установила рекорд по количеству завоёванных медалей на соревнованиях, одержав победу в общекомандном зачёте. В копилке у российских бодибилдеров – 176 медалей, среди которых 63 золотых, 61 серебряная и 52 бронзовых наград.
Так, уроженка Забайкальского края Татьяна Парфенова стала бронзовым призёром кубка. Спортсменка также защитила звание мастера спорта международного класса по бодибилдингу.
Как сообщает министерство спорта Забайкалья, до этого Татьяна Парфенова принимала участие в 35-м чемпионате России по бодибилдингу, где заняла второе место.
Забайкалка стала призёром кубка мира по бодибилдингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Традиционный турнир проводится в Сотниково
В Улан-Удэ определились чемпионы среди дворовых команд
На капитальный ремонт здания из городского бюджета было выделено около 11 млн рублей
В республике подвели результаты регионального этапа конкурса
Спортсменка выиграла бронзовую награду
Мероприятие проведут в ФСК
По словам тех, кто знал Валерия Семенчука, он был настоящим героем
Они поздравили своего водителя с Днём автомобилиста
Тем, кто выбрасывает животных на улицу, придётся выложить немалую сумму
Они какое-то время будут ездить через центр города
Задыхающиеся от него сельчане вынудили надзорные органы начать проверку
Состоялись электронные пуски
Долгожительницы работали в исправительной колонии №2
Спектакли посмотрели более 2 тысяч зрителей
Некоторые горожане не могут нормально работать из-за шума и посторонних запахов