Некоторые горожане не могут нормально работать из-за шума и посторонних запахов
Представители сервиса SuperJob выяснили, что нужно жителям бурятской столицы для продуктивной работы в офисе. Возглавили список качественная и удобная мебель (такой вариант выбрали 53% опрошенных), низкий уровень шума (51%) и хорошее освещение (49%).
Для 18% сотрудников важны дизайн помещения и цветовые решения в интерьере. Каждый девятый утверждает, что трудится лучше, когда его окружают живые растения, а 5% признались, что для них огромную роль играют элементы декора офиса, создающие стиль и уют.
Кроме того, улан-удэнцы называли отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор и нормальную температуру в офисе. Лишь 13% респондентов заявили, что могут работать в любых условиях. К слову, мужчинам важнее хорошая мебель, а женщинам – тишина.
Улан-удэнцы рассказали, что мешает им в офисе
Общество, Фото:
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