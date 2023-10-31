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Пригород Улан-Удэ из-за крематория с животными окутал трупный запах

Пригород Улан-Удэ из-за крематория с животными окутал трупный запах
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Задыхающиеся от него сельчане вынудили надзорные органы начать проверку

На днях в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что на территории бывшей птицефабрики в иволгинском селе Сотниково якобы сжигают мёртвых сельхозживотных. Местные жители, в свою очередь, бьют тревогу из-за зловонного запаха и требуют провести проверку.

По словам сотниковцев, периодически туда подъезжают машины скорой помощи, а затем начинают работать печи – мол, владелец участка сжигает медицинские отходы. А по ночам появляются грузовики без фар и выгружают большие ящики.

- Местные подозревают, что там сжигают туши животных. Как доказательство – стаи воронья над останками, которых на территории предостаточно. Дым от сжигания медотходов и туш животных распространяется по всему району и уходит в соседние, – пишет «Весь Улан-Удэ».

Костные останки обгладывают стали собак, утверждается в публикации. Сельчане задались вопросом, зачем работать по ночам с выключенными фарами, если всё это законно.

К ситуации уже подключилось управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. В ведомстве пояснили: по указанному адресу в Сотниково (именно там сжигают трупы) деятельность осуществляют ИП и ООО, которые занимаются сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и обезвреживанием биологических отходов I-IV классов опасности.

Согласно пункту № 33 ветеринарных правил, утверждённых приказом Минсельхоза РФ № 626 от 26 октября 2020 года, запрещается захоронение биологических отходов «в землю, их вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги и водоёмы». В Россельхознадзоре пообещали провести выездное обследование территории «для выявления отходов, определения виновных лиц и принятия мер по пресечению нарушений».

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