Победителей объявят в последний день осени
В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Лучшая бережливая поликлиника».
- Победителей конкурса в номинациях «Лучшая регистратура», «Лучшая навигация», «Лучшая система информирования», лучший видеоролик «Проведение диспансеризации взрослого населения за один день» будут определять в течение месяца, - сообщили в минздраве Бурятии.
Торжественное награждение состоится 30 ноября 2023 года.
Конкурс проводят минздрав республики, региональный центр первичной медико-санитарной помощи, медицинская палата и ассоциация средних медицинских работников Бурятии.
Суть бережливых технологий заключается в снижении потерь и затрат и оптимизации процесса работы.
Лучшую бережливую поликлинику выберут в Бурятии
Общество, Фото:
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