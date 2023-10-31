Лучшую бережливую поликлинику выберут в Бурятии

Победителей объявят в последний день осени



В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Лучшая бережливая поликлиника».



- Победителей конкурса в номинациях «Лучшая регистратура», «Лучшая навигация», «Лучшая система информирования», лучший видеоролик «Проведение диспансеризации взрослого населения за один день» будут определять в течение месяца, - сообщили в минздраве Бурятии.



Торжественное награждение состоится 30 ноября 2023 года.



Конкурс проводят минздрав республики, региональный центр первичной медико-санитарной помощи, медицинская палата и ассоциация средних медицинских работников Бурятии.





Суть бережливых технологий заключается в снижении потерь и затрат и оптимизации процесса работы.

