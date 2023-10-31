В пригороде Улан-Удэ стартовало открытое первенство по боксу

Общество, Фото: администрация Иволгинского района

Традиционный турнир проводится в Сотниково



С 30 октября по 1 ноября в юрте единоборств в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии проходит традиционное. Соревнования посвящены памяти основоположника Сотниковской школы бокса Алексея Клементьевича Бороноева.



В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Народного Хурала и районного совета, представители администраций Иволгинского района и СП «Сотниковское», почётные граждане и работники Сотниковской школы. С вокальным номером для гостей и участников открытого первенства выступила творческая группа коллективов детских садов «Рябинка» и «Журавлёнок», дома культуры и Сотниковской школы.



Сегодня, 31 октября, прошли полуфинальные бои. Завтра, 1 ноября, с 11:00 до 16:00 состоятся финальные бои и будет проведено награждение призёров первенства.



Возрастное ограничение: 6+.

