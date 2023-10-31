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В Бурятии разбираются с безвестным исчезновением военного на СВО

В Бурятии разбираются с безвестным исчезновением военного на СВО
Общество,  Фото:Страница Ю. Жамбаловой во «ВКонтакте»
В последний раз он выходил на связь с родными год назад

Ещё в апреле к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась сестра жителя Бурятии, уехавшего на спецоперацию. Она попросила помочь в решении вопроса с установлением статуса брата.

В последний раз мужчина выходил на связь с близкими в октябре 2022-го и, по сведениям сослуживцев, погиб в ноябре того же года. По официальным же данным военнослужащий числился пропавшим без вести. Больше никакой информации о нём не предоставили.

Омбудсмен, в свою очередь, направила в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона обращение с просьбой провести проверку. После неё выяснилось, что материалов служебного разбирательства по факту пропажи военнослужащего в в/ч нет – как и о том, что об этом известили его родных.

В итоге командиру войсковой части внесли представление об устранении нарушений закона и потребовали провести служебное разбирательство, чтобы установить обстоятельства пропажи участника СВО и принять меры по его розыску. Родственников мужчины должны уведомить о результатах.
спасательная операция уполномоченный по правам человека

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