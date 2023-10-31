В Бурятии сотрудники МЧС соревновались в скоростном маневрировании







Второй этап - скоростное маневрирование. Сложность в том, что пожарная машина обладает большими габаритами и ограниченной зоной видимости, поэтому водитель должен чувствовать автомобиль и выполнять маневры с ювелирной точностью. Чтобы все участники были в одинаковых условиях, заезд устраивали на одном автомобиле.



Водителям предстояло выполнить ряд упражнений, в числе которых были преодоление «змейки» передним и задним ходом, движение по кругу, въезд в бокс, параллельная парковка, колея, въезд на стоянку, эстафета, тоннельные ворота, препятствие, линия «стоп». Прохождение учебного полигона осуществлялось на время, наезд на ограждения штрафовался баллами, которые как дополнительные секунды прибавлялись к временному показателю команды.



Каждое действие водителей отработано до автоматизма. Опытные водители не раз выполняли такие маневры в жизни.



- Цель основная – это повышение навыков водительского состава. Сегодня мы видим загруженность городских улиц, узкие проезды в связи с плотной городской застройкой. Цель – за максимально короткое время прибыть на пожар, - рассказал заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Боркин.



Завершающим этапом состязаний стала установка автомобиля на пожарный водоём и забор воды. Успех зависел не только от скорости, но и правильности действий водителя, в случае ошибки или малейшего промедления все усилия могли оказаться напрасными. Если подать воду не удалось, выполнение упражнения не засчитывалось.









В Улан-Удэ прошли соревнования по скоростному маневрированию спецтранспорта среди сотрудников МЧС.За звание лучших боролись девять команд по два человека из пожарно-спасательных частей Улан-Удэ и Гусиноозёрска, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.Соревнования проходили в три этапа. Первый заключался в осмотре пожарного автомобиля. Каждая команда приехала на конкурс на своём спецтранспорте. Судьи смотрели его внешний вид и техническую составляющую. Также проверяли исправность спецсигналов, масло в двигателе, давление в шинах. «Весь контроль ведётся для того, чтобы спецтехника была в идеальном состоянии, поскольку каждая из машин стоит в боевом расчёте и ежедневно выезжает на пожары», - пояснили специалисты. Любое малейшее нарушение требований влекло за собой штрафные баллы.Победителем стала команда пожарно-спасательной части №1. Второе место у пожарной части №8, а третье – у пожарной части №73. Все они находятся в Улан-Удэ.В личном зачёте первое место занял Алексей Ануфриев, водитель пожарного автомобиля пожарной части №3.