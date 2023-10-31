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На севере Бурятии незаконно добывали полезные ископаемые

На севере Бурятии незаконно добывали полезные ископаемые
Общество,  Фото:Буоприроднадзор
Это делали без соответствующего разрешения

Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную добычу полезных ископаемых в Северо-Байкальском районе. Как выяснилось, компания занималась этим, не имея разрешительных документов и тем самым нарушила пункт 2 статьи 7.3 КоАП РФ («Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами»).

После рассмотрения дела виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф размером в 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу, рассказали в ведомстве.

В Бурприроднадзоре напомнили: для проведения работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых необходимо получить лицензию на пользование недрами и горноотводной акт, уточняющий границы отвода. 
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