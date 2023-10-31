Это делали без соответствующего разрешения
Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную добычу полезных ископаемых в Северо-Байкальском районе. Как выяснилось, компания занималась этим, не имея разрешительных документов и тем самым нарушила пункт 2 статьи 7.3 КоАП РФ («Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами»).
После рассмотрения дела виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф размером в 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу, рассказали в ведомстве.
В Бурприроднадзоре напомнили: для проведения работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых необходимо получить лицензию на пользование недрами и горноотводной акт, уточняющий границы отвода.
На севере Бурятии незаконно добывали полезные ископаемые
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пассажиры указали ему на ошибку в названии улицы
В последний раз он выходил на связь с родными год назад
Победителей объявят в последний день осени
Сам он уклонялся от лечения
Это делали без соответствующего разрешения
ЗИЛ поставили на постамент
Общественники призвали поголовно штрафовать водителей, бросающих там свои машины
Конкурс прошёл в три этапа
С начала года в Улан-Удэ выявили уже семь таких нарушений
Жители республики подвержены ему больше остальных россиян
Хоринцы заявили, что по ним невозможно ездить
Сертификаты получили 197 молодых людей
Малыш перенёс экстренную операцию сразу после появления на свет
В начале осени республику накрыла 29-градусная жара
Они заявили, что выпечка там дороже, чем в магазине