На севере Бурятии незаконно добывали полезные ископаемые

Это делали без соответствующего разрешения



Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную добычу полезных ископаемых в Северо-Байкальском районе. Как выяснилось, компания занималась этим, не имея разрешительных документов и тем самым нарушила пункт 2 статьи 7.3 КоАП РФ («Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами»).



После рассмотрения дела виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф размером в 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу, рассказали в ведомстве.



В Бурприроднадзоре напомнили: для проведения работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых необходимо получить лицензию на пользование недрами и горноотводной акт, уточняющий границы отвода.

