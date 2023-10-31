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В Бурятии выбрали «Команду Первых»

В Бурятии выбрали «Команду Первых»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В республике подвели результаты регионального этапа конкурса

В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса по практическому освоению социальных навыков «Команда Первых» для студентов среднего профессионального образования. На этот этап из 617 человек прошли 150. Конкурс состоялся на базе Восточно-Сибирского университета технологий и управления с 25 по 27 октября.

- В рамках конкурса участники, выполняя практические задания, демонстрируют степень развития своих гибких навыков в 5 компетенциях: эмоциональный интеллект, креативность, коммуникабельность, работа в команде, публичные выступления, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

По итогам испытаний победителями стали:

«Коммуникабельность»
Гран-при - Бурятский республиканский педагогический колледж, команда №2.

«Креативность»
Гран-при - Байкальский колледж недропользования, команда №1.

«Эмоциональный интеллект»
Гран-при - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС.

«Публичное выступление»
Гран-при - Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий.

«Работа в команде»
Гран-при - Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

Все команды, выигравшие гран-при, поедут в Нижний Новгород с 19 по 24 ноября представлять Бурятию на финале всероссийского конкурса «Команда первых».

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