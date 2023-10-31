Остановка в центре Улан-Удэ превратилась в парковку для автомобилей



«Фронтовики» призвали ГИБДД внимание на эту потенциально опасную ситуацию и принять меры. Они предлагают штрафовать нарушителей. «Ничто так не воспитывает, как наказание рублём», – подытожили в ОНФ.







Ранее известный общественник, первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Максим Киреенко тоже



- В целом понятно, что большая часть припаркованных машин – личный транспорт работников ближайших государственных организаций, которые приезжают на работу на своих автомобилях утром, когда ещё есть места, и уезжают вечером. А то, что днём посетители не могут припарковаться, мало кого волнует, – заявил он. – Когда обычные граждане начинают возмущаться, что в городе не хватает парковок, им говорят, что надо ездить на автобусах и трамваях – заботиться об экологии и не загружать дороги. Как в пословице – сытый голодного не разумеет.



Киреенко добавил, что он не сторонник разного рода запретов и ограничений. «Но вам не кажется, что пора пересаживать чиновников в общественный транспорт?», – поинтересовался общественник у подписчиков. Большинство его, кстати, поддержали.



Ранее известный общественник, первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Максим Киреенко тоже поднял вопрос о парковочных местах в центре города. Он сообщил в своём telegram-канале, что на той же площади Советов негде оставить свой автомобиль. Дело в том, что чиновники никак не могут определиться, есть там стоянка для машин или нет и периодически закрывают въезд на неё бетонными полусферами, пояснил общественник.- В целом понятно, что большая часть припаркованных машин – личный транспорт работников ближайших государственных организаций, которые приезжают на работу на своих автомобилях утром, когда ещё есть места, и уезжают вечером. А то, что днём посетители не могут припарковаться, мало кого волнует, – заявил он. – Когда обычные граждане начинают возмущаться, что в городе не хватает парковок, им говорят, что надо ездить на автобусах и трамваях – заботиться об экологии и не загружать дороги. Как в пословице – сытый голодного не разумеет.Киреенко добавил, что он не сторонник разного рода запретов и ограничений. «Но вам не кажется, что пора пересаживать чиновников в общественный транспорт?», – поинтересовался общественник у подписчиков. Большинство его, кстати, поддержали.

Автомобилисты взяли моду парковаться на автобусной остановке около торгово-развлекательного центра Forum на улице Ленина. То, что это место для высадки пассажиров, большинство водителей не смущает. Жителей бурятской столицы тем временем возмущает их хамское поведение.О проблеме рассказали в региональном отделении Народного фронта. Там напомнили: парковать машины на остановках общественного транспорта разрешается в исключительных случаях – чтобы высадить человека или, к примеру, в какой-то экстренной ситуации.- В итоге остановка возле ТРЦ битком забита машинами. Автобусы вынуждены заезжать туда, создавая помехи движению, а пассажиры – рисковать, выходя на проезжую часть, чтобы проголосовать, – пояснили общественники.