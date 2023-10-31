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Детям в столице Бурятии продолжают продавать запрещённые вейпы

Детям в столице Бурятии продолжают продавать запрещённые вейпы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года в Улан-Удэ выявили уже семь таких нарушений

В Улан-Удэ продолжают торговать опасными вейпами. Их по-прежнему продают несовершеннолетним, несмотря на запрет. За девять месяцев – с января по сентябрь 2023 года – в столице республики во время специальных рейдов выявили семь подобных нарушений.

Все материалы уже направили в республиканское управление Роспотребнадзора, рассказали в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) городской администрации. Там напомнили, что такие устройства очень опасны для здоровья – содержащийся в них никотин вредит детям.

- Влияя на мозговую деятельность, он ухудшает память, вызывает головные боли и снижает физическую активность. Кроме того, ребёнок быстро «подсаживается» на электронную сигарету и потом с большим трудом избавляется от пагубной привычки, – пояснила специалист КДН Зоригма Цой. 

В мае в Бурятии, как и по всей России, запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Подростки теперь не могут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет.

А с первого дня лета торговать ими нельзя на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или через автоматы. Разрешили лишь в павильонах и розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».

Однако табу на продажу вейпов детям многих не останавливает. Ранее выяснилось, что их реализовывали как минимум в двух точках – на Ленина и на улице Геологическая в Улан-Удэ. О нарушителях сообщили жители бурятской столицы. Они обратились на горячую линию, которую запустили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в РБ.

Продажа сигарет и вейпов подросткам чревата крупными штрафами. Для физических лиц их размер колеблется от 40 до 60 тысяч, для должностных – от 150 до 300, а для организаций – от 400 до 600 тысяч рублей.
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