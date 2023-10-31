В Бурятии спасли новорождённого с тяжёлой патологией

Малыш перенёс экстренную операцию сразу после появления на свет



В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) спасли ребёнка с тяжёлой врождённой патологией. У него было расхождение мышц диафрагмы (или диафрагмальная грыжа). Мальчик появился на свет в городском перинатальном центре. Его вес на тот момент составлял 2800 граммов.



У него сразу появилась дыхательная недостаточность, которая усиливалась до жизнеугрожащего состояния. При рентгенологическом исследовании обнаружили причину – диафрагмальную грыжу. Врачи провели срочную телемедицинскую консультацию с заведующим хирургическим отделением ДРКБ Зорьяном Цыреновым. Малыша перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых и сразу же начали подготовку к экстренной операции.



Её сделали малоинвазивным методом в первые сутки после рождения мальчика. Суть хирургического вмешательства в том, что через три маленьких отверстия – от 5 до 7 мм – вводят трубочки, через которые под видеоконтролем выполняются манипуляции специальными инструментами. Операционное поле и все свои действия специалисты видят и контролируют на экране монитора.



Ранее новорождённых с диафрагмальной грыжей оперировали открытым способом – через разрез грудной клетки. Это всегда довольно травматично для младенца и требует длительного выхаживания и восстановления. В этот раз всё прошло успешно, без технических осложнений.



- Части внутренних органов, проникших в грудную полость при акте дыхания через дефект диафрагмы – размером около 2 сантиметров – были осторожно вправлены в брюшную полость, а дефект ушит, – рассказали в медучреждении.



После операции остались небольшие следы, которые в последующем станут совсем незаметны. Ребёнок быстро пошёл на поправку и стал набирать вес. Ещё три дня новорождённый находился на искусственной вентиляции лёгких – ему требовалась интенсивная терапия. Постепенно состояние стабилизировалось и он стал дышать самостоятельно.



Дальнейшее выхаживание проходило в отделении патологии под внимательным наблюдением заведующей Елены Казаковой. А накануне малыша выписали домой.