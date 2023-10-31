Жители республики подвержены ему больше остальных россиян
Заведующий отделом лекарственного лечения Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, президент междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер назвал три российских региона, где сильнее всего распространён рак печени. Это Чукотка, Бурятия и Якутия, заявил он в недавнем интервью «Газете.Ru».
- Народы, населяющие эти области, эволюционно оказались очень чувствительными к вирусным гепатитам. Особенно там распространился гепатит В. У них реально выше вероятность заболеть раком. Например, в Монголии, которая граничит с Бурятией, рак печени вообще на первом месте среди онкологических заболеваний, – рассказал Валерий Бредер изданию.
По словам врача, жителям этих трёх субъектов нужно быть особенно внимательными к состоянию этого органа, потому что обнаружить опухоль в нём довольно трудно.
- К сожалению, из-за того, что печень не болит, чаще всего рак в ней находят уже на последней стадии. Или после смерти. Было одно исследование – наши коллеги в Екатеринбурге делали пять лет назад. По их данным, больше трети случаев рака печени выявили посмертно. Это много, – подчеркнул онколог.
Бурятия угодила в зону повышенного риска по раку печени
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