Сентябрь в Бурятии оказался аномально тёплым



В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким был первый осенний месяц в Бурятии. В первой половине сентября в республике преобладала неустойчивая, умеренно тёплая дождливая погода, а вот вторая выдалась ясной и солнечной. Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов оказалась выше нормы на 1-3 градуса.



Ночами столбик термометра колебался от +2 до +7, в первой декаде – от +7 до +12, а кое-где – от +12 до +17 градусов. На юго-западе и севере он опускался до +1, -4 и лишь местами – до -4, -9. В дневное время воздух прогревался до +16, +2°, а 1-го и с 4-го по 6-ое сентября – до +23, +29. На севере и в юго-западных районах отмечалось от +10 до +15 градусов. В отдельные дни там и в Баунтовском районе температурные максимумы не превышали +1, +6°С.



Осадков в большинстве районов выпало больше чем обычно, в Багдарине, Новоселенгинске, Петропавловке, Кырене, Цакире, кабанском селе Сухая, городе Бабушкин и Тарбагатае – в два-два с половиной, а в закаменском селе Санага – в три раза больше месячной нормы.



Засушливым сентябрь был по северной половине и среднему Прибайкалью, а меньше всего осадков зафиксировали в Муйском районе (12 мм, или 26% от месячной нормы). На юго-западе в последней пятидневке шёл снег. В Курумканском и Баунтовском районах 10 сентября выпал град.



