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Лучшим борцом турнира памяти Юрия Власко стал Цырен Дугаржапов

Лучшим борцом турнира памяти Юрия Власко стал Цырен Дугаржапов
Общество, 
Бурятские спортсмены завоевали 13 медалей

В Улан-Удэ прошли третьи всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров памяти двукратного победителя первенства Европы Юрия Власко.

На ковры ФСК вышли 137 спортсменов из Бурятии, Якутии, Тывы, Кемеровской и Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев, а также Монголии. Они соревновались в 10 весовых категориях - 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

Сборную Бурятии представили свыше 70 борцов. Всего они завоевали 13 медалей – четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых.

Так, в весовой категории до 70 кг лучшим стал Цырен Дугаржапов. В напряжённом финале он одолел спортсмена из Красноярского края Юрия Айрапетяна со счётом 10:8. Цырен вырвал два победных очка буквально на последних секундах.

Ещё одно золото у Арсалана Бальжинимаева (весовая категория до 92 кг). В финале он оказался сильнее представителя Тывы Батыра Тамдын-Оола.

Золотую медаль завоевал Кирилл Эрхитуев, выступающий в весе до 97 кг. Он победил борца из Монголии Ган-Эрдэнэ Бат-Очира.

Также золотую медаль в самой тяжёлой весовой категории 125 кг получил Чингис Балжимаев, одолевший в финале своего соотечественника Жаргала Будажапова со счётом 4:2.

Серебряные медали завоевали бурятские борцы Тамир Ешинимаев (74 кг), Аюр Жигжитов (79 кг) и Жаргал Будажапов (125 кг). Бронзовые – Эрдэни Ивахинов (57 кг), Доржо Дугаржапов (70 кг), Тумэн Дондоков (74 кг), Амгалан Цыдеев (79 кг), Галсан Очиров (79 кг) и Александр Галсанов (97 кг).

Победители получили по 20 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 15 тысяч, за третье – 10 тысяч. Тренеры победителей получили 10 тысяч рублей.

Спецпризы

Лучшим борцом турнира памяти Юрия Власко признан Цырен Дугаржапов. Помимо денежного приза за золотую медаль, он получил спецприз в размере 45 тысяч рублей. Тренер юного борца – Нима Нимаев.

Отдельный денежный приз за лучшую схватку турнира в весовой категории до 74 кг получили Тамир Ешинимаев и Антон Сучков из Красноярского края. За зрелищный бой им вручили по 25 тысяч рублей.

Чемпиону в весовой категории до 97 кг Кириллу Эрхитуеву вручили дополнительно 50 тысяч рублей от семьи Юрия Власко. Именно в этом весе выступал сам Юра.

В специальной номинации «Лучший судья турнира» лучшим признан Батор Пурбуев. Его наградили денежным призом в размере 10 тысяч рублей.

Среди зрителей турнира разыграли специальный приз от друзей Юрия – умные часы Apple Watch.

Организаторы поблагодарили федерацию спортивной борьбы Бурятии и генерального партнёра федерации – Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП традиционно поддерживает все крупные соревнования по борьбе.

Результаты турнира:

57 кг:
1. Ондар Аяндай (Тыва)
2. Гармаев Ринчин (Иркутская область)
3. Захаров Николай (Саха-Якутия)
3. Ивахинов Эрдэни (Бурятия)

61 кг:
1. Слепцов Артем (Саха-Якутия)
2. Доржу Арсен (Тыва)
3. Мунхбат Гурбазар (Монголия)
3. Энхбат Энхболд (Монголия)

65 кг:
1. Боднар Даниил (Красноярский край)
2. Матвеев Игорь (Саха-Якутия)
3. Дугаржапов Жаргал (Иркутская область)
3. Базаров Элбэкто (Забайкальский край)

70 кг:
1. Дугаржапов Цырен (Бурятия)
2. Айрапетян Юрий (Красноярский край)
3. Дугаржапов Доржо (Бурятия)
3. Якимов Сергей (Иркутская область)

74 кг:
1. Сучков Антон (Красноярский край)
2. Ешинимаев Тамир (Бурятия)
3. Дондоков Тумэн (Бурятия)
3. Батсух Батбаяр (Монголия)

79 кг:
1. Николаев Роман (Саха-Якутия)
2. Жигжитов Аюр (Бурятия)
3. Цыдеев Амгалан (Бурятия)
3. Очиров Галсан (Бурятия)

86 кг:
1. Наадамбат Батбилгуун (Монголия)
2. Тумурбаатар Дэмчигдорж (Монголия)
3. Бады Баяр-сайхан (Тыва)
3. Евдокимов Алексей (Иркутская область)

92 кг:
1. Бальжинимаев Арсалан (Бурятия)
2. Тамдын-Оол Батыр (Тыва)

97 кг:
1. Эрхитуев Кирилл (Бурятия)
2. Бат-Очир Ган-эрдэнэ (Монголия)
3. Галсанов Александр (Бурятия)

125 кг:
1. Балжимаев Чингис (Бурятия)
2. Будажапов Жаргалан (Бурятия)
3. Тулуш Эртине (Тыва)

спорт вольная борьба ЗГРП

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