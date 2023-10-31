В Бурятии сельчане пожаловались на завышенные цены в школьной столовой

Они заявили, что выпечка там дороже, чем в магазине
Жители иволгинского села Хойтобэе посетовали на дорогую еду в столовой местной СОШ. Они поинтересовались, кто регулирует стоимость обедов в школе.
- Почему всё так дорого – выпечка, сладости? Дороже, чем в магазине, – сообщили сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».
В районном управлении образования пояснили, что по этому поводу уже провели проверку. «Необоснованно завышенных цен не выявлено», – заявили в РУО.
Ранее на школьные обеды пожаловались
в Тарбагатае. Попутно выяснилось, что некоторых старшеклассников такая еда не устраивает, и потому на переменах они совершают набеги на ближайшие магазины ради жареных пирожков, чебуреков и хот-догов.
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Они заявили, что выпечка там дороже, чем в магазине
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