В Бурятии сельчане пожаловались на завышенные цены в школьной столовой

Ранее на школьные обеды пожаловались в Тарбагатае. Попутно выяснилось, что некоторых старшеклассников такая еда не устраивает, и потому на переменах они совершают набеги на ближайшие магазины ради жареных пирожков, чебуреков и хот-догов.

Жители иволгинского села Хойтобэе посетовали на дорогую еду в столовой местной СОШ. Они поинтересовались, кто регулирует стоимость обедов в школе.- Почему всё так дорого – выпечка, сладости? Дороже, чем в магазине, – сообщили сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».В районном управлении образования пояснили, что по этому поводу уже провели проверку. «Необоснованно завышенных цен не выявлено», – заявили в РУО.