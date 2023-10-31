В селе Бурятии люди теряют вставные челюсти на убитых дорогах

Хоринцы заявили, что по ним невозможно ездить
Жители Хоринска поинтересовались у властей, когда на улицах в ТОС «Дачный» пустят грейдер. Состояние дорог там оставляет желать лучшего. «Ехать невозможно – искусственная челюсть выпадает!» – заявили сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Руководитель МБУ «Хоринский дорожно-эксплуатационный участок» Олег Хагоев на это пояснил, что работы провели ещё на минувшей неделе. Грейдер прошёлся по гравийкам в прошлый четверг, 26 октября.
Ранее в Северо-Байкальском районе пожаловались на состояние дороги «Северобайкальск – Нижнеангарск». Автомобилисты направлялись в посёлок и чуть не угробили по пути свою машину, пропоров два колеса. За пару недель до этого с похожей проблемой в Минтранс РБ обратились еравнинцы. По их словам, от границы района до села Комсомольское просто невозможно ездить.
- Это какое-то издевательство над людьми, – заявила тогда одна из местных жительниц. – Почему хотя бы не грейдируют как положено? За что платим налоги каждый год?
Она рассказала, что следовала в районный центр – село Сосново-Озёрское и в какой-то момент колесо авто пробило, а бампер и вовсе оторвало.
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