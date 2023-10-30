Улан-Удэ отпразднует День народного единства

Горожанам раздадут тысячу порций настоящего узбекского плова



3 и 4 ноября в учреждениях культуры Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Жителей и гостей города приглашают посетить всероссийскую акцию «Ночь искусств в музее истории города Улан-Удэ», «Ночь искусств в Школе искусств», народное гуляние в парке «Юбилейный», концерты в культурно-досуговых учреждениях, исторические часы и книжные выставки в городских библиотеках (6+).



3 ноября в 16:00 - «Ночь искусств в Школе искусств». Инициатор проекта - детская художественная школа имени Мэрдыгеева, а реализуется проект совместно с ДШИ № 1 имени Линховоина и ДШИ № 13 имени Манжигеева.



В здании на улице Советскач, 56 будут царить три музы искусства: Каллиопа - главная муза живописи, Терпсихора - муза танцев и хорового пения и Мельпомена - муза театра. Все музы будут приглашать на свои тематические локации. Каждый посетитель уйдет с «Ночи искусств» с сувениром от Музы.



3 ноября в 16:00 перед зданием КДЦ «Заречный» пройдёт концерт «Россия. Родина. Единство». Яркими номерами порадуют зрителей творческие коллективы досугового центра, а зрители смогут принять участие в тематической викторине и исполнить полюбившиеся хиты вместе с вокальной группой «Амадеус».



3 ноября в 16:00 в ДК имени Вагжанова пройдёт концертная программа «Одна страна на всех». Зрители увидят выступления вокальных и хореографических коллективов, послушают патриотические песни и узнают много нового о культурных традициях нашей страны.



4 ноября в 13:00 ДК «Авиатор» приглашает на праздничный концерт. В нём принимают участие творческие коллективы ДК «Авиатор»: народный ансамбль «Казачий Спас», вокальная группа «Надежда», ансамбль бурятской песни «Амар Сайн», студия эстрадного вокала «Аллегро» и многие другие.



4 ноября в 14:00 КДЦ «Рассвет» приглашает на праздничный концерт «Под одним небом». В программе - ведущие творческие коллективы КДЦ «Рассвет».



4 ноября с 14:00 до 21:00 музей истории города Улан-Удэ в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» проведет праздничную программу «Навстречу искусству». Для посетителей музея подготовлены интерактивные детские занятия, познавательные лекции, мастер-классы, развлекательная программа, интеллектуальная игра, симфонический концерт, выступление улигершина.



4 ноября в 14:00 Дирекция по паркам приглашает всех в парк «Юбилейный» на народное гуляние, посвящённое Дню народного единства. Посетителей парка ждёт концертная программа с участием популярных солистов и ведущих творческих коллективов Бурятии, танцевальные мастер-классы «Танцы народов России», дополнят праздник красочные фотозоны.



Совместно с партнёром мероприятия - кафе «Самарканд» для всех посетителей парка приготовят тысячу порций настоящего узбекского плова. На праздник соберутся представители разных народов, проживающих в нашем городе. Русские, буряты, эвенки, киргизы, армяне, семейские, татары объединятся и вместе станцуют бурятский народный танец – ёхор.



Отметим, творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры Улан-Удэ участвуют во всероссийской хоровой акции и исполняют песню «Марш веселых ребят». На эту песню будет снят видеоклип, который покажут 4 ноября в Москве на ВДНХ в честь празднования Дня народного единства.





Возрастное ограничение 6+

