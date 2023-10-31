До -9 похолодает в Бурятии

Некоторые районы республики накроет снег



В последний день октября в Бурятии будет холодно. Днём синоптики обещают от 0 до +5, а в некоторых районах – от -4 до -9 градусов. На юго-западе, юге и севере возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В столице республики в дневное время без осадков и от 0 до +2. Ветер восточный, 4-9 м/с.