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До -9 похолодает в Бурятии

До -9 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые районы республики накроет снег

В последний день октября в Бурятии будет холодно. Днём синоптики обещают от 0 до +5, а в некоторых районах – от -4 до -9 градусов. На юго-западе, юге и севере возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В столице республики в дневное время без осадков и от 0 до +2. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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