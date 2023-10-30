Объект планируют ввести в эксплуатацию досрочно
В селе Югово Прибайкальского района Бурятии завершается капитальный ремонт центральной улицы. На улице 40 лет Победы уже выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, бортового камня и переустройству освещения. Дорожникам осталось доделать финальные «штрихи». Стоимость строительно-монтажных работ составила более 106 млн рублей.
Работы по улице 40 лет Победы в селе Югово планировалось завершить в 2024 году, однако подрядчик планирует сдать объект уже в этом.
- Полностью устроены дорожное основание и дорожная одежда. Выполнены работы по тротуарам, установлены знаки, ограждение. Устроено освещение, которого до этого не было. Остались работы по благоустройству: обустройство остановочных павильонов, устройство искусственных дорожных неровностей и разметка на пешеходных переходах. Буквально неделя и мы закончим, - рассказал Александр Балабанов, главный инженер подрядной организации.
- Дорога по улице 40 лет Победы в селе Югово, проходит практически через все село и обеспечивает подъезд местных жителей к фельдшерско-акушерскому пункту, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, протяжённость улицы 40 лет Победы в селе Югово составляет около 3 км. Объект введут в эксплуатацию в этом году.
В селе Бурятии завершают капремонт центральной улицы
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