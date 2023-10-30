Несколько домов в столице Бурятии останутся без холодной воды









Без ХВС останутся два жилых дома на Борсоева (№ 7 и 9), три – на Фрунзе (№5, 11а и 17), пять – на проспекте Победы (№ 5, 7, 8, 9 и 10), два – на улице Профсоюзная (№ 40 и 42) и частный дом (№ 25) на улице Володарского. Также в списке – два медучреждения, бизнес-центр, детский садик, два административных здания, школа-сад и два здания СОШ.



Вода исчезнет в полночь и появится в семь утра 31-го числа. Причина отключения – плановые работы на водопроводной сети на улице Советская, 45. Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия машины и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу МУП по телефонам 8 (3012) 44-00-00, 44-10-33.





В ночь с понедельника, 30-го, на вторник, 31 октября, в Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Об этом предупредили в МУП «Водоканал».