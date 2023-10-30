Забайкалье выделило допсредства на местные авиаперевозки

Среди направлений: Газимурский Завод, Краснокаменск и сёла края



В Забайкальском крае на организацию региональных авиамаршрутов по социально-значимым направлениям и в Краснокаменск выделены дополнительные средства в размере более 46 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании доложил вице-премьер краевого правительства Игорь Дубровин.



- Выделенные средства из краевого бюджета направлены на местные авиамаршруты внутри региона, которые на сегодняшний день выполняются в плановом режиме авиакомпанией «Аэросервис». Деньги выделены на организацию рейсов из Читы в Газимурский Завод, Краснокаменск, сёла Красный Чикой, Кыра, Менза, Усть-Каренга, Тунгокочен и Юмурчен. Всего с начала года по этим направлениям перевезено порядка 5,5 тысячи человек, – заявил он.



Кроме того, в Забайкалье действует полётная программа по маршруту Чита – Чара – Чита. Полёты по ней выполняет авиакомпания «Ангара». В 2023 году пассажиропоток по данному направлению составил 11,6 тысячи человек, выполнено 152 рейса, рассказали в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

