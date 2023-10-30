Среди направлений: Газимурский Завод, Краснокаменск и сёла края
В Забайкальском крае на организацию региональных авиамаршрутов по социально-значимым направлениям и в Краснокаменск выделены дополнительные средства в размере более 46 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании доложил вице-премьер краевого правительства Игорь Дубровин.
- Выделенные средства из краевого бюджета направлены на местные авиамаршруты внутри региона, которые на сегодняшний день выполняются в плановом режиме авиакомпанией «Аэросервис». Деньги выделены на организацию рейсов из Читы в Газимурский Завод, Краснокаменск, сёла Красный Чикой, Кыра, Менза, Усть-Каренга, Тунгокочен и Юмурчен. Всего с начала года по этим направлениям перевезено порядка 5,5 тысячи человек, – заявил он.
Кроме того, в Забайкалье действует полётная программа по маршруту Чита – Чара – Чита. Полёты по ней выполняет авиакомпания «Ангара». В 2023 году пассажиропоток по данному направлению составил 11,6 тысячи человек, выполнено 152 рейса, рассказали в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Забайкалье выделило допсредства на местные авиаперевозки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На въезде в село гостей встретит шишка, медведь и белка
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов
В турнире участвовали команды вузов
Среди направлений: Газимурский Завод, Краснокаменск и сёла края
В Еравне состоялись мероприятия, посвящённые памяти Дамби Дамбаева
Чир спорт республики показал себя на «Великом чайном пути»
Спортсмены выступали на чемпионате стран ШОС
Из них 32 – объекты культурного наследия
Они устраивают набеги на магазины ради жареных пирожков и хот-догов
Молча с коллегами расстаётся каждый четвёртый горожанин
Обновление переправы обойдётся в 70 с лишним миллионов
Больше всего спортивных наставников оказалось в борьбе и волейболе
Её пообещали посадить в другом месте
Боролись восемь команд
В республике обещают снег и сильный ветер