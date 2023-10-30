В Бурятии ушёл из жизни ветеран педагогического труда

Ревомиру Будаеву было 78 лет



В Курумканском районе умер ветеран педагогического труда Ревомир Будаев. Он скончался на 79-ом году жизни, рассказали в группе «Курумкан-инфо.24/7». В последний путь нашего земляка провожают в понедельник, 30 октября. Прощание с ним проходит в столице Бурятии.



Ревомир Раднаевич родился 15 августа 1945 года в местности Нама Дыренского сомонного совета с центром в улусе Ягдык Баргузинского аймака БурАССР. Сейчас там находится село Улюнхан. В тот же день на свет появился его брат-близнец Зорьян.



Отцу, вернувшемуся после тяжёлого ранения с фронта, на тот момент было 55 лет, матери – 34 года. В 1948-ом, когда сыновьям исполнилось по три годика, а двум дочерям-близняшкам – по 6 лет, главы семейства не стало. Мама Ревомира Будаева осталась вдовой с пятью детьми на руках. Самому старшему из них тогда было 13 лет.



Брат Ревомира Раднаевича окончил экономический факультет Иркутского института народного хозяйства. Он работал в Бурятском агропроме и скончался ещё в 1991 году.



Сам Будаев учился на физико-математическом факультете Бурятского педагогического института. Профессиональная деятельность молодого учителя физики и его супруги Бальжимы Донитовны началась в посёлке Майский, где они жили 12 лет. Из них семь Ревомир Раднаевич работал директором местной средней школы.



В 38 лет он стал заведующим районо, а в 42 года возглавил новую школу № 1 в Курумкане, которой руководил в течение 23 лет – вплоть до выхода на заслуженный отдых. Его удостоили нескольких званий – «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель Бурятии» и «Заслуженный учитель РФ», отмечает «Курумкан-инфо.24/7».

