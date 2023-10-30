В селе Бурятии старшеклассники взбунтовались против столовской еды

Они устраивают набеги на магазины ради жареных пирожков и хот-догов
Жители Тарбагатая уверены: их дети, которые учатся в местной средней школе, недоедают. Сельчане сообщили об этом в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
- Из каких соображений первые блюда готовят только дважды в неделю? Купить поесть или нельзя, или нечего. Учащимся 11-го класса вообще не хватило порций. Нашли выход – заменили шоколадками и соком. Это нормально? А потом всем педагогическим и родительским составом идёт борьба с тем, что дети бегают на переменах в магазин. А что остаётся, если в школьной столовой нечего поесть? – негодуют мамы-папы учеников.
Директор Тарбагатайской СОШ Алексей Елизов подтвердил, что такой инцидент в самом деле был в минувшую среду, 25 октября. Как выяснилось, некоторые ученики 5-7-х классов в тот день опоздали на занятия, и классные руководители это не учли.
- Они не пришли к началу первого урока, а явились уже после второго или третьего. Родители не посчитали нужным уведомить классных руководителей. Тем не менее, опоздавшие пришли в столовую вместе с остальными, – пояснил руководитель учебного заведения.
В итоге горячих блюд не хватило одиннадцатиклассникам.
- Работникам пищеблока пришлось использовать имеющиеся продукты, чтобы не сорвать организованное питание. Со стороны учеников 11-х классов замечаний и претензий не было, – добавил Алексей Елизов.
По его словам, в школе хорошо знают о тех, кто на переменах бегает за едой в ближайшие магазины.
- Мы проводим беседы о возможных последствиях и доводим информацию до родителей. Бегают туда в основном старшеклассники, которые отказываются питаться в школьной столовой, поскольку там нормами СанПиН запрещены жареные пирожки, чебуреки, беляши, хот-доги, чипсы и газированные напитки, – подчеркнул директор.
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Общество, Фото:
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