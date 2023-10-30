30 октября

29 октября

Популярное

В районной больнице Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения сотрудницы

В районной больнице Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения сотрудницы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После шумихи в соцсетях Минздраву пришлось устроить там проверку

На минувшей неделе вокруг Кабанской центральной районной больницы разгорелся скандал. Началось всё с поста в соцсетях. Там заявили: главврач ЦРБ якобы заставляет персонал выходить на работу больным из-за нехватки кадров.

Одна из сотрудниц рассказала паблику «Весь Улан-Удэ», что у неё заболела спина – пришлось даже обратиться к неврологу. Девушке оформили листок нетрудоспособности. Лечиться ей предстояло на дневном стационаре.

Спустя пару дней одна из медсестёр сообщила, что больничный закрывают – начальство велело выйти на работу. Героиня истории сама позвонила руководству медучреждения и начальство заявило, что работать якобы некому и потому болеть некогда.

- Работница пригрозила Минздравом, на что получила добро – мол, жалуйся сколько влезет. Чуть позже в разговоре с заведующей девушка узнала, что жаловаться туда бессмысленно: больница получит предписание и на этом всё. Но обращение всё же оставила, – писал «Весь Улан-Удэ».

Министерство здравоохранения провело проверку и взяло у сотрудников объяснительные. Оказалось, что девушка, видео с которой облетело соцсети, не является медицинским работником – врачом или медсестрой.

- Она занимает должность техника сервисной службы по информационным системам и давно планировала увольнение с переходом в другую сферу деятельности. Ей поступало предложение о пересмотре своего решения. Несмотря на это, она написала заявление, которое подписали, а два дня спустя открыла больничный лист с жалобой на боль. Через два дня приёма лекарственных препаратов боль купировалась, и больничный закрыли, – подчеркнули в ведомстве.

Опровергли там и информацию о том, что «в Минздрав РБ обращаться с жалобой бессмысленно», отметив, что это «не соответствует действительности». Сотрудница сейчас находится на своём рабочем месте. «Отдел АСУ работает в штатном режиме», – добавили в министерстве.
скандал увольнение больница минздрав

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы рассказали, когда предпочитают уходить в отпуск
Улан-удэнцы рассказали, когда предпочитают уходить в отпуск
Общество, 30.10.2023
Половина работающих горожан рвутся отдыхать от работы летом
В районной больнице Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения сотрудницы
В районной больнице Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения сотрудницы
Общество, 30.10.2023
После шумихи в соцсетях Минздраву пришлось устроить там проверку
В селе Бурятии продолжаются разборки со «стройкой века» за сто с лишним миллионов
В селе Бурятии продолжаются разборки со «стройкой века» за сто с лишним миллионов
Общество, 30.10.2023
При обновлении сельской дороги в ход пустили «бэушные» материалы
Собачье нашествие в Бурятии пока отменяется
Собачье нашествие в Бурятии пока отменяется
Общество, 30.10.2023
Крупные и опасные собаки остаются в приютах
Жителям Бурятии рассказали, как ноябрьские праздники отразятся на их зарплате
Жителям Бурятии рассказали, как ноябрьские праздники отразятся на их зарплате
Общество, 30.10.2023
А ещё специалисты рассказали, стоит ли уходить в отпуск под конец осени
В Бурятии поощрили лучших росгвардейцев
В Бурятии поощрили лучших росгвардейцев
Общество, 30.10.2023
Мероприятия провели ко Дню вневедомственной охраны
В Улан-Удэ старшеклассники встретились с участниками СВО
В Улан-Удэ старшеклассники встретились с участниками СВО
Общество, 30.10.2023
Встречу организовала прокуратура Советского района
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2
Общество, 30.10.2023
Больше автобусов будет заезжать в СНТ «Урожай»
В столице Бурятии устранили 48 засоров
В столице Бурятии устранили 48 засоров
Общество, 30.10.2023
За неделю их стало больше
В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
Общество, 30.10.2023
В одном из районов цена на него взлетела сразу на 150 рублей
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
Общество, 30.10.2023
Участницы готовили по три блюда
Танцоры из Бурятии выступили на международном турнире в Москве
Танцоры из Бурятии выступили на международном турнире в Москве
Общество, 30.10.2023
Всего в турнире приняли участие свыше 10 тысяч танцевальных пар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^