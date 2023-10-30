В районной больнице Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения сотрудницы

После шумихи в соцсетях Минздраву пришлось устроить там проверку





На минувшей неделе вокруг Кабанской центральной районной больницы разгорелся скандал. Началось всё с поста в соцсетях. Там заявили: главврач ЦРБ якобы заставляет персонал выходить на работу больным из-за нехватки кадров.Одна из сотрудниц рассказала паблику «Весь Улан-Удэ», что у неё заболела спина – пришлось даже обратиться к неврологу. Девушке оформили листок нетрудоспособности. Лечиться ей предстояло на дневном стационаре.Спустя пару дней одна из медсестёр сообщила, что больничный закрывают – начальство велело выйти на работу. Героиня истории сама позвонила руководству медучреждения и начальство заявило, что работать якобы некому и потому болеть некогда.- Работница пригрозила Минздравом, на что получила добро – мол, жалуйся сколько влезет. Чуть позже в разговоре с заведующей девушка узнала, что жаловаться туда бессмысленно: больница получит предписание и на этом всё. Но обращение всё же оставила, – писал «Весь Улан-Удэ».Министерство здравоохранения провело проверку и взяло у сотрудников объяснительные. Оказалось, что девушка, видео с которой облетело соцсети, не является медицинским работником – врачом или медсестрой.- Она занимает должность техника сервисной службы по информационным системам и давно планировала увольнение с переходом в другую сферу деятельности. Ей поступало предложение о пересмотре своего решения. Несмотря на это, она написала заявление, которое подписали, а два дня спустя открыла больничный лист с жалобой на боль. Через два дня приёма лекарственных препаратов боль купировалась, и больничный закрыли, – подчеркнули в ведомстве.Опровергли там и информацию о том, что «в Минздрав РБ обращаться с жалобой бессмысленно», отметив, что это «не соответствует действительности». Сотрудница сейчас находится на своём рабочем месте. «Отдел АСУ работает в штатном режиме», – добавили в министерстве.