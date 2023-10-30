Монголию назвали одной из лучших стран для путешествий

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В стране продолжается выполнении программы «Годы посещения Монголии»



Одно из известных в мире издательств туристической информации «Lonely Planet», специализирующееся на путеводителях, накануне своего 50-летия назвало Монголию одной из лучших стран для путешествий в 2024 году.



- Туристы, планирующие отправиться в Монголию, смогут насладиться национальной музыкой, такими национальными блюдами как буузы и побывать на традиционном празднике Наадам, прокатиться верхом на лошади по необычной природе. Кроме того, природный комплекс долины реки Орхон рекомендуется в качестве одного из обязательных к посещению мест, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Напомним, что по информации министерства культуры страны, правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии». В настоящее время проводится поэтапное выполнение работ по продвижению Монголии. Среди них либерализация воздушного транспорта, переход на цифровой туризм и внедрение международных туристических стандартов.



