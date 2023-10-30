Больше автобусов будет заезжать в СНТ «Урожай»
С завтрашнего дня, 31 октября, большие автобусы маршрута №2 будут курсировать согласно новому расписанию в будние дни.
- Количество автобусов – восемь единиц – остаётся прежним. При этом количество автобусов, заезжающих до СНТ «Урожай», увеличено до двух единиц по запросу местных жителей, - пояснили в МУП «Городские маршруты».
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2
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