В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2

Больше автобусов будет заезжать в СНТ «Урожай»



С завтрашнего дня, 31 октября, большие автобусы маршрута №2 будут курсировать согласно новому расписанию в будние дни.



- Количество автобусов – восемь единиц – остаётся прежним. При этом количество автобусов, заезжающих до СНТ «Урожай», увеличено до двух единиц по запросу местных жителей, - пояснили в МУП «Городские маршруты».







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