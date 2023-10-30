30 октября

29 октября

Популярное

В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2

В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2
Общество, 
Больше автобусов будет заезжать в СНТ «Урожай»

С завтрашнего дня, 31 октября, большие автобусы маршрута №2 будут курсировать согласно новому расписанию в будние дни.

- Количество автобусов – восемь единиц – остаётся прежним. При этом количество автобусов, заезжающих до СНТ «Урожай», увеличено до двух единиц по запросу местных жителей, - пояснили в МУП «Городские маршруты».


автобус общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ старшеклассники встретились с участниками СВО
В Улан-Удэ старшеклассники встретились с участниками СВО
Общество, 30.10.2023
Встречу организовала прокуратура Советского района
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №2
Общество, 30.10.2023
Больше автобусов будет заезжать в СНТ «Урожай»
В столице Бурятии устранили 48 засоров
В столице Бурятии устранили 48 засоров
Общество, 30.10.2023
За неделю их стало больше
В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
Общество, 30.10.2023
В одном из районов цена на него взлетела сразу на 150 рублей
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
Общество, 30.10.2023
Участницы готовили по три блюда
Танцоры из Бурятии выступили на международном турнире в Москве
Танцоры из Бурятии выступили на международном турнире в Москве
Общество, 30.10.2023
Всего в турнире приняли участие свыше 10 тысяч танцевальных пар
В райцентре в Бурятии начались проблемы со строительством нового дома культуры
В райцентре в Бурятии начались проблемы со строительством нового дома культуры
Общество, 30.10.2023
Рабочие немного отстали от графика из-за доработки проектной документации

На мосту на севере Бурятии настил разошёлся прямо под КамАЗом
На мосту на севере Бурятии настил разошёлся прямо под КамАЗом
Общество, 30.10.2023
Большегрузы ездят по хлипкой переправе, несмотря на запрет
В Улан-Удэ сегодня похолодает до +1
В Улан-Удэ сегодня похолодает до +1
Общество, 30.10.2023
В республике переменная облачность
Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2023
Общество, 29.10.2023
Супертёплый октябрь. На улицах всё ещё можно увидеть зелёные листья и траву. В парке у Мемориала Победы настоящая золотая осень
На севере Бурятии взялись за ремонт разрушающегося моста
На севере Бурятии взялись за ремонт разрушающегося моста
Общество, 29.10.2023
Автомобилистам приходилось ездить по нему на свой страх и риск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^