На юге Бурятии ремонтируют один из сложных участков дороги

Общество, Фото: пресс-служба министерства транспорта РБ

Участок введут в эксплуатацию в следующем году



В Бурятии оценил объём выполненных работ на участке с 260 по 272 км дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией. Ремонтируемый участок дороги расположен между отворотом в село Цакир и перевалом Юхта. По проекту на объекте предусмотрено устройство дорожной одежды ЩПС – 40 см, укладка двух слоёв асфальта: нижний слой – 8 см и верхний – 5 см.



- На сегодняшний день объект находится в высокой степени готовности – 70%, основные работы выполнены. На этом участке предусмотрен капремонт двух мостов. На одном уже движение открыто, на втором подрядчик сейчас устанавливает барьерное ограждение, сама конструкция моста уже готова. В ближайшее время будет открыто движение, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



По контракту участок должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.



- ЩПС и земполотна было отсыпано на участке порядка 80 тысяч кубов. Нижний слой покрытия устроен на 100%. Верхний слой покрытия составляет на сегодняшний день 6600 метров и пока погода позволяет будем работать. Металлического бартерного ограждения установлено порядка 1300 метров из 3000. Уложено 10 металлических гофрированных труб. Из сложностей можно отметить только дождливые июль, август. Скорее всего, если бы не было дождя покрытие мы бы уже закончили. Тем не менее от графика мы не отстаём, - отметил Сергей Дружинин, исполнительный директор подрядной организации.



- Ввод участка с 260 по 272 км запланирован на 2024 год. Кроме того, в следующем году мы начнём ремонт соседнего участка дороги с 250 по 260 км. Со сроком реализации в 2025 году. Стоимость объекта составила порядка 560 миллионов рублей, - подытожил Сергей Белоколодов, замминистра транспорта Бурятии.

