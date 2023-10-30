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В селе Бурятии продолжаются разборки со «стройкой века» за сто с лишним миллионов

В селе Бурятии продолжаются разборки со «стройкой века» за сто с лишним миллионов
Общество,  Фото:ОНФ
При обновлении сельской дороги в ход пустили «бэушные» материалы

Ещё в конце июня в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на дорогостоящий дорожный ремонт на улице 40 лет Победы в прибайкальском селе Югово. В населённом пункте, где насчитывается всего 80 дворов, проживает около 200 человек и большинство из них – пенсионеры.

Год назад сельчане попросили власти залатать ямы, но вместо этого в Югово решили сделать новую дорогу, которая обойдётся в 106 с половиной миллионов рублей. На проезжей части уложат асфальт и сделают по обеим сторонам тротуары. Ради этих пешеходных зон людям придётся пожертвовать своими палисадниками, заявили ранее общественники. А сливы с трассы сделали прямо в ограды. Заезды же к домам оказались очень узкими.

- Ставятся слишком высокие бордюры. К домам прокладываются ливнёвки. В будущем это грозит подтоплением. Под сомнением – и качество используемых материалов, – подчеркнули тогда в Народном фронте.

Сами местные окрестили новую дорогу «стройкой века». И задались вопросом – для чего такие старания и баснословно дорогой ремонт, если село, по словам самих же жителей, вымирает. Там много пустующих участков. «106 миллионов закапывают в деревню», – констатировали люди.

 
«Фронтовики» обратились в районную прокуратуру с просьбой проверить технологию ремонта и качество стройматериалов. Выяснилось, что дорожники действительно использовали отработанные материалы – подрядчик засыпал гравий, оставшийся после деятельности предприятия по обслуживанию железнодорожных путей. Эпопея со «стройкой века» продолжается.

- В проектно-сметную документацию внесли изменения, касающиеся обустройства тротуаров, съездов к домам жителей и системы ливнеотвода, – рассказала на днях руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. – Кроме того, инициирована дополнительная госэкспертиза проекта по этому объекту.

Строительство ещё не завершилось, а потому активисты постоянно поддерживают связь с местными жителями. Общественный контроль продолжится вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Завершиться работы должны в следующем году. Подрядчику ранее внесли требование по использованию сертифицированных материалов.  
ремонт дорог дорога ОНФ

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