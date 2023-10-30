В селе Бурятии продолжаются разборки со «стройкой века» за сто с лишним миллионов







«Фронтовики» обратились в районную прокуратуру с просьбой проверить технологию ремонта и качество стройматериалов. Выяснилось, что дорожники действительно использовали отработанные материалы – подрядчик засыпал гравий, оставшийся после деятельности предприятия по обслуживанию железнодорожных путей. Эпопея со «стройкой века» продолжается.



- В проектно-сметную документацию внесли изменения, касающиеся обустройства тротуаров, съездов к домам жителей и системы ливнеотвода, – рассказала на днях руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. – Кроме того, инициирована дополнительная госэкспертиза проекта по этому объекту.



Строительство ещё не завершилось, а потому активисты постоянно поддерживают связь с местными жителями. Общественный контроль продолжится вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Завершиться работы должны в следующем году. Подрядчику ранее внесли требование по использованию сертифицированных материалов.

